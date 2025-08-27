Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी पर व्रत और कथा से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें इसकी तारीख से लेकर कथा का महत्व
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 27, 2025, 10:04 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर है. उन्होंने 583 पारियों में 1992 मेडन ओवर फेंके हैं.
2.शेन वॉर्न
ऑस्ट्रेलियाई दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. उन्होंने 464 पारियों में 1871 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है.
3.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन लिस्ट में पहले तेज गेंदबाज है, जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किा है. जेम्स ने 560 पारियों में 1856 मेडन ओवर फेंके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.ग्लेन मैक्ग्राथ
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ ने 493 पारियों में 1749 मेडन ओवर डाले हैं.
5.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने 501 पारियों में 1685 मेडन ओवर फेंके हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.शॉन पोलक
साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने 510 पारियों में कुल 1536 मेडन ओवर फेंके हैं.
7.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 485 पारियों में कुल 1362 मेडन ओवर डाले हैं.
8.कर्टनी वॉल्श
वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श ने 446 पारियों में 1329 मेडन ओवर्स डाले हैं.
9.लांस गिब्स
वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज लांस गिब्स ने 151 पारियों में 1317 मेडल ओवर डाल दिए थे.
10.डेनियल विटोरी
न्यूजीलैंड के दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी ने 498 पारियों में कुल 1297 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है.