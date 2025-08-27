Twitter
Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी पर व्रत और कथा से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें इसकी तारीख से लेकर कथा का महत्व

भारी बारिश ने जम्मू से लेकर हिमाचल तक मचाही तबाही, आईएमडी ने मानसून का भयंकर रूप आने की दी चेतावनी

Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए

बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"

National Teacher’s Award 2025: ये हैं शिक्षा की दुनिया के 21 चमकते सितारे, जानें चयन के नियम और मानदंड

कौन हैं जस्टिस विपुल पंचोली जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मिली नियुक्ति? इतने साल की सर्विस के बाद बनेंगे CJI

कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे जिन्हें Supreme Court के जज के तौर पर किया गया प्रमोट? जानें अबतक किन High Courts में किया काम

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई गेंदबाजों का सिक्का चला है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स किसने फेंके हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 27, 2025, 10:04 PM IST

1.मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन
1

श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर है. उन्होंने 583 पारियों में 1992 मेडन ओवर फेंके हैं. 
 

2.शेन वॉर्न

शेन वॉर्न
2

ऑस्ट्रेलियाई दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. उन्होंने 464 पारियों में 1871 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है. 
 

3.जेम्स एंडरसन

जेम्स एंडरसन
3

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन लिस्ट में पहले तेज गेंदबाज है, जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किा है. जेम्स ने 560 पारियों में 1856 मेडन ओवर फेंके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.ग्लेन मैक्ग्राथ

ग्लेन मैक्ग्राथ
4

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ ने 493 पारियों में 1749 मेडन ओवर डाले हैं.
 

5.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
5

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने 501 पारियों में 1685 मेडन ओवर फेंके हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.शॉन पोलक

शॉन पोलक
6

साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने 510 पारियों में कुल 1536 मेडन ओवर फेंके हैं. 
 

7.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
7

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 485 पारियों में कुल 1362 मेडन ओवर डाले हैं. 
 

8.कर्टनी वॉल्श

कर्टनी वॉल्श
8

वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श ने 446 पारियों में 1329 मेडन ओवर्स डाले हैं. 
 

9.लांस गिब्स

लांस गिब्स
9

वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज लांस गिब्स ने 151 पारियों में 1317 मेडल ओवर डाल दिए थे. 
 

10.डेनियल विटोरी

डेनियल विटोरी
10

न्यूजीलैंड के दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी ने 498 पारियों में कुल 1297 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है. 
 

