T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 10, 2025, 04:17 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 69 पारियों में 12 मेडन ओवर्स फेंके हैं.
2.रिचर्ड नगारवा
जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 74 पारियों में अब तक 11 मेडन ओवर डाले हैं.
3.भुवनेश्वर कुमार
भारतीय दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि साल 2022 से उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. कुमार ने 86 पारियों में 10 मेडन ओवर डाले हैं.
4.ब्लेसिंग मुजरबानी
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने 72 टी20 पारियों में 7 मेडन ओवर फेंके हैं.
5.जोश हेजलवुड
ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 55 पारियों में 7 मेडन ओवर डाले हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने 123 पारियों में 7 मेडन ओवर फेंके हैं.
7.मोहम्मद आमिर
पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी इस लिस्ट में हैं. आमिर ने 61 पारियों में 6 मेडन ओवर डाले हैं.
8.नुवान कुलसेकरा
श्रीलंका के नुवान कुलसेकरा ने 58 पारियों में कुल 6 मेडन ओवर फेंके हैं.
9.आदिल रशीद
इंग्लैंड के आदिल रशीद का नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने 122 पारियों में 5 मेडन ओवर डाले हैं.
10.अजंता मेंडिस
श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 39 पारियों में 5 मेडन ओवर फेंके हैं और वो 10वें स्थान पर हैं.