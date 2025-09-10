FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम 

UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद 

IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई

Leather vs Fabric Sofa: लेदर या फेब्रिक, सेहत के लिहाज से कौन सा सोफा होता है बेहतर?   

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

टेस्ट और वनडे की तुलना में टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना काफी मुश्किल होता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टी20 इंटरनेशनल मेंइन 10 गेंदबाजों ने ये कारनामा किया है. यहां जानिए अब तक सबसे ज्यादा मेडन ओवर किसने फेंके हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 10, 2025, 04:17 PM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

जसप्रीत बुमराह का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 69 पारियों में 12 मेडन ओवर्स फेंके हैं. 
 

2.रिचर्ड नगारवा

रिचर्ड नगारवा
2

जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 74 पारियों में अब तक 11 मेडन ओवर डाले हैं.
 

3.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
3

भारतीय दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि साल 2022 से उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. कुमार ने 86 पारियों में 10 मेडन ओवर डाले हैं. 
 

4.ब्लेसिंग मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी
4

जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने 72 टी20 पारियों में 7 मेडन ओवर फेंके हैं. 
 

5.जोश हेजलवुड

जोश हेजलवुड
5

ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 55 पारियों में 7 मेडन ओवर डाले हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.टिम साउदी

टिम साउदी
6

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने 123 पारियों में 7 मेडन ओवर फेंके हैं.
 

7.मोहम्मद आमिर

मोहम्मद आमिर
7

पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी इस लिस्ट में हैं. आमिर ने 61 पारियों में 6 मेडन ओवर डाले हैं. 
 

8.नुवान कुलसेकरा

नुवान कुलसेकरा
8

श्रीलंका के नुवान कुलसेकरा ने 58 पारियों में कुल 6 मेडन ओवर फेंके हैं. 
 

9.आदिल रशीद

आदिल रशीद
9

इंग्लैंड के आदिल रशीद का नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने 122 पारियों में 5 मेडन ओवर डाले हैं. 
 

10.अजंता मेंडिस

अजंता मेंडिस
10

श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 39 पारियों में 5 मेडन ओवर फेंके हैं और वो 10वें स्थान पर हैं. 
 

