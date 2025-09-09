FacebookTwitterYoutubeInstagram
Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी

क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?

Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?

Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले सबसे बूढ़े क्रिकेटर्स, एक की उम्र 43 साल से ऊपर

लोकतंत्र का ये कैसा चेहरा? काठमांडू में सड़क पर सरेआम वित्त मंत्री को दी 'सजा', लात-घूंसों से जमकर पीटा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में पाकिस्तान समेत भारतीय खिलाड़ी का नाम

Nepal Unrest: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह, जिन्हें Gen Z नेपाल का PM बनाने की मांग कर रही है

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

ये पूरी दुनिया को पता है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है. लेकिन आज हम आपको टॉप-10 लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज है. हालांकि विराट कोहली इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 05:22 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम फेहरिस्त में पहले स्थान पर हैं. सचिन ने 329 पारियों में 51 शतक बनाए हैं. 
 

2.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
2

साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. कैलिस ने 280 पारियों में 45 शतक बनाए हैं. 
 

3.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
3

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 287 पारियों में 41 शतक अपने नाम किए हैं और तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.जो रूट

जो रूट
4

इंग्लैंड के जो रूट ने अब तक 288 पारियों में 39 शतक अपने नाम कर लिए हैं और वो सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.
 

5.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
5

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 233 पारियों में 38 शतक बनाए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
6

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने अब तक 212 पारियों में 36 शतक ठोके हैं और छठे नंबर पर हैं. 
 

7.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
7

भारत के राहुल द्रविड़ का नाम भी इस फेहरिस्त में हैं. राहुल ने 286 पारियों में 36 शथक बनाए हैं. 
 

8.यूनुस खान

यूनुस खान
8

पाकिस्तान के यूनुस खान ने 213 पारियों में 34 शतक अपने नाम किए हैं. यूनुस पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 
 

9.सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर
9

भारत के सुनील गावस्कर का नाम भी टॉप-10 में शामिल हैं. उन्होंने 214 पारियों में 34 शतक जड़े थे. 
 

10.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
10

वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने 232 पारियों में कुल 34 शतक बनाए हैं. 
 

