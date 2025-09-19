Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2025, 06:03 PM IST
1.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 123 पारियों में 9 शतक ठोके हैं.
2.असद शफीक
पाकिस्तान के असद शफीक का नाम लिस्ट नें दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 9 शतक लगाए हैं.
3.गैरी सोबर्स
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गैरी सोबर्स का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए कुल 8 शतक जड़े हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक अपने नाम किए हैं.
5.शिवनारायण चंद्रपॉल
वेस्टइंडीज के दिग्गज प्लेयर शिवनारायण चंद्रपॉल ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक ही बनाए हैं.
6.हसन तिलकरत्ने
श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक ठोके हैं.
7.टोनी ग्रेग
इंग्लैंड के टोनी ग्रेग ने टेस्ट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक अपने नाम किए हैं.
8.क्लाइव लॉयड
वेस्टइंडीज के क्लाइव ल्योड ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक लगाए हैं.
9.एलन बॉर्डर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एलन बॉर्डर ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक जमाए हैं.
10.स्टीव वॉ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक जड़े हैं.