FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Sharad Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

HomePhotos

क्रिकेट

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत में शतक बनाना, जितना मुश्किल होता है, उतनी ही मुश्किल निचले क्रम पर बैटिंग करते हुए शतक बनाना होता है. आज हम आपको बताएंगे कि नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक किस बल्लेबाज हैं. ये लिस्ट भारतीय खिलाड़ियों से महरूम रह गई है.

मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2025, 06:03 PM IST

1.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
1

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 123 पारियों में 9 शतक ठोके हैं. 
 

Advertisement

2.असद शफीक

असद शफीक
2

पाकिस्तान के असद शफीक का नाम लिस्ट नें दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 9 शतक लगाए हैं. 
 

3.गैरी सोबर्स

गैरी सोबर्स
3

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गैरी सोबर्स का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए कुल 8 शतक जड़े हैं. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.शिवनारायण चंद्रपॉल

शिवनारायण चंद्रपॉल
5

वेस्टइंडीज के दिग्गज प्लेयर शिवनारायण चंद्रपॉल ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक ही बनाए हैं. 
 

6.हसन तिलकरत्ने

हसन तिलकरत्ने
6

श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक ठोके हैं.
 

7.टोनी ग्रेग

टोनी ग्रेग
7

इंग्लैंड के टोनी ग्रेग ने टेस्ट में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 7 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

8.क्लाइव लॉयड

क्लाइव लॉयड
8

वेस्टइंडीज के क्लाइव ल्योड ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक लगाए हैं. 
 

9.एलन बॉर्डर

एलन बॉर्डर
9

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एलन बॉर्डर ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक जमाए हैं. 
 

10.स्टीव वॉ

स्टीव वॉ
10

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ ने टेस्ट में नबर-6 पर बैटिंग करते हुए 6 शतक जड़े हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट
Sharad Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE