T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 08:23 PM IST
1.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक 114 मैचों में कुल 5 शतक लगाए हैं. हालांकि मैक्सवेल इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टी20आई में 151 पारियों में कुल 5 शतक लगाए हैं. रोहित ने मैक्सवेल के बराबरी शतक लगाए हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर हैं.
3.सूर्यकुमार यादव
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम तीसरे स्थान पर हैं. सूर्या ने अब तक 79 पारियों में 4 शतक लगाए हैं.
4.संजू सैमसन
भारत के संजू सैमसन का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक 38 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
5.फिल साल्ट
इंग्लैंड ने फिल साल्ट ने 40 पारियों में अब तक 3 शतक लगाए हैं.
6.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने 62 पारियों में अब तक 3 शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.
7.मोहम्मद वसीम
यूएई के मोहम्मद वसीम ने 82 पारियों में अब तक 3 शतक लगाए हैं.
8.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक 121 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
9.अभिषेक शर्मा
भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 16 पारियों में 2 शतक ठोक दिए हैं.
10.तिलक वर्मा
भारत के तिलक वर्मा ने 24 पारियों में 2 शतक लगा दिए हैं और वो लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.