क्रिकेट

एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दुनियाभर में कई विकेटकीपरों ने अपना नाम किया है. लेकिन आज हम बताएंगे कि एक टेस्ट मैच में किन विकेटकीपर्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लिस्ट में दो भारतीय का नाम भी है, लेकिन उसमें एमएस धोनी नहीं हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2025, 08:33 PM IST

1.एंडी फ्लावर

एंडी फ्लावर
1

जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में पहली पारी में 142 और दूसरी पारी में 199 रन बनाए थे. फ्लावर के पास एक टेस्ट मैच में कुल 341 रन बनाने का रिकॉर्ड है. 
 

2.एंडी फ्लावर

एंडी फ्लावर
2

इस लिस्ट में दूसरा नाम भी एंडी फ्लावर का है. उन्होंने 2001 में ही एक पारी में 55 और दूसरी पारी में 232 रन बनाए थे और कुल 287 रन बना डाले थे. 
 

3.जेमी स्मिथ

जेमी स्मिथ
3

इंग्लैंड के जेमी स्मिथ ने 2025 में भारत के खिलाफ पहली पारी में 184 और दूसरी पारी में 88 रन बनाए थे. उन्होंने एक मैच में 272 रन बना लिए थे. 
 

4.एंडी फ्लावर

एंडी फ्लावर
4

जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर का नाम लिस्ट में तीसरी बार है. उन्होंने 2000 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 253 रन बनाए थे. 
 

5.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
5

ऋषभ पंत ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाकर एक मैच में 252 रन बना लिए थे. पंत का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
 

6.डेनिस लिंडसे

डेनिस लिंडसे
6

साउथ अफ्रीका के डेनिस लिंडसे ने 1966 में एक मैच में 250 रन बनाए थे. 
 

7.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
7

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2002 में एक टेस्ट मैच में 244 रन बनाए थे. 
 

8.ततेंदा ताइबू

ततेंदा ताइबू
8

जिम्बाब्वे के ततेंदा ताइबू ने 2005 में एक टेस्ट मैच में 238 रन बनाए थे और इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया था. 
 

9.बुधी कुंदरन

बुधी कुंदरन
9

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बुधी कुंदरन ने 1964 में एक मैच में 230 रन बनाए थे और वो लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. 
 

10.मुशफिकुर रहीम

मुशफिकुर रहीम
10

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने एक टेस्ट मैच में 2018 के दौरान 226 रन बना डाले थे. रहीम का नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

