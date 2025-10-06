Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 06:01 PM IST
1.मुदस्सर नजर
पाकिस्तान के मुदस्सर नजर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वो साल 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे.
2.मोहम्मद अजहरुद्दीन
भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. वो साल 1986 में श्रीलंका के खिलाफ 199 रन पर पवेलियन लौट गए थे.
3.मैथ्यू इलियट
ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इलियट साल 1997 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे और अपने दोहरे शतक से चूक गए थे.
4.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या साल 1997 में भारत के खिलाफ अपने दोहरे शतक से केवल एक रन से चूके थे.
5.स्टीव वॉ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ भी लिस्ट में शामिल हैं. वो साल 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे.
6.यूनुस खान
पाकिस्कान के यूनुस खान ने भारत के खिलाफ 2006 में 199 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया था.
7.इयान बेल
इयान बेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 में 199 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया था और एक रन से दोहरे शतक से चूके थे.
8.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 199 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे.
9.केएल राहुल
भारत के केएल राहुल का नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. वो साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर पवेलियन लौट गए थे.
10.डीन एल्गर
साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे.