Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

टेस्ट क्रिकेट में हर बल्लेबाज शतक लगाने के लिए खेलते था और अगर वो दोहरा शतक लगा दे, तो दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है. इसी वजह से आज हम आपको 10 बल्लेबाजों से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने 199 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया और एक रन से दोहरे शतक से चूक गए.

मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 06:01 PM IST

1.मुदस्सर नजर

मुदस्सर नजर
1

पाकिस्तान के मुदस्सर नजर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वो साल 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

2.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
2

भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. वो साल 1986 में श्रीलंका के खिलाफ 199 रन पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

3.मैथ्यू इलियट

मैथ्यू इलियट
3

ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इलियट साल 1997 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे और अपने दोहरे शतक से चूक गए थे. 
 

4.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
4

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या साल 1997 में भारत के खिलाफ अपने दोहरे शतक से केवल एक रन से चूके थे. 
 

5.स्टीव वॉ

स्टीव वॉ
5

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ भी लिस्ट में शामिल हैं. वो साल 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

6.यूनुस खान

यूनुस खान
6

पाकिस्कान के यूनुस खान ने भारत के खिलाफ 2006 में 199 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया था. 
 

7.इयान बेल

इयान बेल
7

इयान बेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 में 199 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया था और एक रन से दोहरे शतक से चूके थे. 
 

8.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
8

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 199 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे. 
 

9.केएल राहुल

केएल राहुल
9

भारत के केएल राहुल का नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. वो साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

10.डीन एल्गर

डीन एल्गर
10

साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे.  
 

