Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 06:58 PM IST
1.डोनाल्ड ब्रैडमैन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डोनाल्ड ब्रैडमैन ने टेस्ट में सबसे ज्यादा बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने सिर्फ 80 पारियों में 12 दोहरे शतक लगाए हैं.
2.कुमार संगकारा
कुमार संगकारा ने टेस्ट की 233 पारियों में 11 दोहरे शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.ब्रायन लारा
ब्रायन लारा ने टेस्ट की 232 पारियों में कुल 9 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.वैली हैमंड
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज वैली हैमंड ने टेस्ट की 140 पारियों में 7 बार दोहरा शतक लगाया है.
5.विराट कोहली
विराट कोहली ने टेस्ट की 210 पारियों में 7 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.महेला जयवर्धने
पूर्व श्रीलंकाई महेला जयवर्धने ने टेस्ट की 252 पारियों में 7 दोहरे शतक लगाए हैं.
7.मार्वन अटापट्टू
पूर्व श्रीलंकाई मार्वन अटापट्टू ने टेस्ट की 156 पारियों में कुल 6 दोहरे शतक ठोके हैं.
8.वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट की 180 पारियों में 6 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट की 186 पारियों में 6 बार दोहरा शतक लगाया है.
10.जावेद मियांदाद
पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 189 पारियों में 6 दोहरे शतक जड़े हैं.