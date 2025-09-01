Twitter
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

Rashifal 2 September 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

Photos

क्रिकेट

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है. लेकिन आज हम उन 10 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार दोहरा शतक ठोका है. लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 06:58 PM IST

1.डोनाल्ड ब्रैडमैन

डोनाल्ड ब्रैडमैन
1

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डोनाल्ड ब्रैडमैन ने टेस्ट में सबसे ज्यादा बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने सिर्फ 80 पारियों में 12 दोहरे शतक लगाए हैं. 
 

2.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
2

कुमार संगकारा ने टेस्ट की 233 पारियों में 11 दोहरे शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
3

ब्रायन लारा ने टेस्ट की 232 पारियों में कुल 9 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.वैली हैमंड

वैली हैमंड
4

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज वैली हैमंड ने टेस्ट की 140 पारियों में 7 बार दोहरा शतक लगाया है. 
 

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

विराट कोहली ने टेस्ट की 210 पारियों में 7 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
6

पूर्व श्रीलंकाई महेला जयवर्धने ने टेस्ट की 252 पारियों में 7 दोहरे शतक लगाए हैं. 
 

7.मार्वन अटापट्टू

मार्वन अटापट्टू
7

पूर्व श्रीलंकाई मार्वन अटापट्टू ने टेस्ट की 156 पारियों में कुल 6 दोहरे शतक ठोके हैं. 
 

8.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
8

वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट की 180 पारियों में 6 दोहरे शतक लगाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
 

9.केन विलियमसन

केन विलियमसन
9

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट की 186 पारियों में 6 बार दोहरा शतक लगाया है. 
 

10.जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद
10

पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 189 पारियों में 6 दोहरे शतक जड़े हैं. 
 

डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
