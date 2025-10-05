Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें
Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई
iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च
IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स
ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग
भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?
बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन
Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्ता, महामंडलेश्वर पद खत्म
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 03:36 PM IST
1.मिस्बाह उल हक
पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक साल 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. इसके अलावा मिस्बाह साल 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 99 रन पर आउट हो चुके हैं.
2.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड साल 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे.
3.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे.
4.जॉनी बेयरस्टो
इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017 में 99 रन पर आउट हो गए थे.
5.शॉन मार्श
ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श साल 2014 में भारत के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे.
6.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क कानाम भी लिस्ट में है. उन्होंने 2013 में भारत के खिलाफ 99 रनों का स्कोर किया था और एक रन से अपने शतक से चूक गए थे.
7.एमएस धोनी
भारत के एमएस धोनी साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे.
8.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स श्रीलंका के खिलाफ 2011 में 99 रन पर आउट हो गए थे.
9.वीरेंद्र सहवाग
भारत के वीरेंद्र सहवाग का नाम भी लिस्ट में है. वो 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.
10.केविन पीटरसन
इंग्लैंड के केविन पीटरसन साल 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे.