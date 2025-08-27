ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

1 . सचिन तेंदुलकर

1

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 100 शतक बनाए हैं. लेकिन वो सबसे ज्यादा बार नवर्स नाइंटीज का भी शिकार हुए हैं. इतना ही नहीं सचिन वनडे में कुल 3 बार 99 रनों पर आउट हो चुके हैं.

