Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले ब्रायन लारा है, जो पूरी दुनिया को पता है. लेकिन आज हम आपको ऐसे 10 बल्लेबाजों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया है. एक खिलाड़ी ने जानबूझकर लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है.

मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 08:51 PM IST

1.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
1

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा ने टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. इतना ही नहीं उन्होंने दो बार ये कारनामा किया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में नाबाद 400 रन बनाए थे. इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ ही 1994 में 375 रनों का स्कोर किया था. 
 

2.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
2

ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में 380 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
3

श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में 374 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.वियान मल्डर

वियान मल्डर
4

साउथ अफ्रीका के वियान मल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में नाबाद 367 रनों की पारी खेली. हालांकि उनके पास लारा का 400 वाला रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था. लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया था कि उन्हें लीजेंड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है. इसी वजह से पारी घोषित कर दी थी. उस समय मल्डर टीम के कप्तान भी थे. 
 

5.गैरी सोबर्स

गैरी सोबर्स
5

वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स ने 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.लियोनार्ड हटन

लियोनार्ड हटन
6

इंग्लैंड के लियोनार्ड हटन ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 364 रनों की पारी खेली थी.
 

7.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
7

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 1997 में भारत के खिलाफ 340 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.हनीफ मोहम्मद

हनीफ मोहम्मद
8

पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1958 में 337 रनों की पारी खेली थी. 
 

9.वैली हैमंड

वैली हैमंड
9

इंग्लैंड के वैली हैमंड ने 1933 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 336 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
10

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 335 रनों की पारी खेली थी. 
 

