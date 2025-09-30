Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

4 . वियान मल्डर

4

साउथ अफ्रीका के वियान मल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में नाबाद 367 रनों की पारी खेली. हालांकि उनके पास लारा का 400 वाला रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था. लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया था कि उन्हें लीजेंड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है. इसी वजह से पारी घोषित कर दी थी. उस समय मल्डर टीम के कप्तान भी थे.

