जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए
National Teacher’s Award 2025: ये हैं शिक्षा की दुनिया के 21 चमकते सितारे, जानें चयन के नियम और मानदंड
कौन हैं जस्टिस विपुल पंचोली जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मिली नियुक्ति? इतने साल की सर्विस के बाद बनेंगे CJI
कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे जिन्हें Supreme Court के जज के तौर पर किया गया प्रमोट? जानें अबतक किन High Courts में किया काम
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी
गणपति उत्सव पर 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, शिवतीर्थ में किए गणेश जी के दर्शन
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 27, 2025, 05:24 PM IST
1.डॉन ब्रैडमैन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा 2 तिहरे शतक लगाए हैं. सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने के मामले में ब्रैडमैन पहले स्थान पर हैं.
2.वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग ने भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहस में कुल 2 शतक लगाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 2 बार तिहरा शतक ठोका है और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.ब्रायन लारा
वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 2 बार तिहरा शतक जड़ा है. लारा ने 400 रनों की पारी खेली थी.
5.करुण नायर
करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 1 बार तिहरा शतक ठोका है और नायर लिस्ट में 5वें स्थान पर है.
6.एंडी संधम
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंडी संधम ने टेस्ट इतिहास में एक बार तिहरा शतक ठोका है और वो लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.
7.वियान मल्डर
साउथ अफ्रीका के वियान मल्डर ने टेस्ट इतिहास में एक बार तिहरा शतक लगाया था और वो 7वें स्थान पर हैं.
8.बॉब काउपर
ऑस्ट्रेलिया के बॉब काउपर ने टेस्ट में एक बार तिहरा शतक लगाया है और इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.हनीफ मोहम्मद
पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद ने टेस्ट में एक बार 300 प्लस स्कोर किया है.
10.बॉब सिम्पसन
ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन ने टेस्ट में एक बार 311 रनों का स्कोर किया है. बॉब लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.