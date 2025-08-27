Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

1 . डॉन ब्रैडमैन

1

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा 2 तिहरे शतक लगाए हैं. सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने के मामले में ब्रैडमैन पहले स्थान पर हैं.

