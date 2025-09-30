FacebookTwitterYoutubeInstagram
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

क्रिकेट

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज धैर्य रखकर बैटिंग करता है और ज्यादा से ज्यादा पिच पर समय बिताना चाहता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में ऐसे भी कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ओवर में 30-30 रन बना डाले हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 10:29 PM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. बुमराह को लोग आमतौर पर उनकी घातक गेंदबाजी के लिए जानते हैं. लेकिन उनके नाम एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुर्अट ब्रॉड के ओवर में 35 रन ठोके थे. 
 

2.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
2

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाड ब्रायन लारा ने साल 2003 में साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटनरसन पर एक ओवर में 28 रन लूटे थे. इसके अलावा लारा ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ दानिश कानेरिया के एक ओवर में 26 रन बनाए थे. 
 

3.जॉर्ज बेली

जॉर्ज बेली
3

ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली ने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन के एक ओवर में 28 रन बना दिए थे. 
 

4.केशव महाराज

केशव महाराज
4

साउथ अफ्रीका के केशव महाराज अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन 2019 में उन्होंने जो रूट के खिलाफ 28 रन बना डाले थे. 
 

5.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
5

पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 2005 में हरभजन सिंह के खिलाफ एक ओवर में 27 रन बना दिया था. 
 

6.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
6

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के जाहिद महमूद के खिलाफ एक ओवर में 27 रन कूट दिए थे. 
 

7.क्रेग मैकमिलन

क्रेग मैकमिलन
7

न्यूजीलैंड के क्रेग मैकमिलन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2000 में यूनुस खान के खिलाफ एक ओवर में 26 रन बना डाला था. 
 

8.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
8

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ पुष्पाकुमारा के एक ओवर में 26 रन कूटे थे.
 

9.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
9

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में लकमल के एक ओवर में 26 रन बनाए थे. 
 

10.मिचेल जॉनसन

मिचेल जॉनसन
10

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैरिस के एक ओवर में 26 रन ही बनाए थे.
 

