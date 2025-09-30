Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 10:29 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. बुमराह को लोग आमतौर पर उनकी घातक गेंदबाजी के लिए जानते हैं. लेकिन उनके नाम एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुर्अट ब्रॉड के ओवर में 35 रन ठोके थे.
2.ब्रायन लारा
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाड ब्रायन लारा ने साल 2003 में साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटनरसन पर एक ओवर में 28 रन लूटे थे. इसके अलावा लारा ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ दानिश कानेरिया के एक ओवर में 26 रन बनाए थे.
3.जॉर्ज बेली
ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली ने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन के एक ओवर में 28 रन बना दिए थे.
4.केशव महाराज
साउथ अफ्रीका के केशव महाराज अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन 2019 में उन्होंने जो रूट के खिलाफ 28 रन बना डाले थे.
5.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 2005 में हरभजन सिंह के खिलाफ एक ओवर में 27 रन बना दिया था.
6.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के जाहिद महमूद के खिलाफ एक ओवर में 27 रन कूट दिए थे.
7.क्रेग मैकमिलन
न्यूजीलैंड के क्रेग मैकमिलन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2000 में यूनुस खान के खिलाफ एक ओवर में 26 रन बना डाला था.
8.हार्दिक पांड्या
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ पुष्पाकुमारा के एक ओवर में 26 रन कूटे थे.
9.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में लकमल के एक ओवर में 26 रन बनाए थे.
10.मिचेल जॉनसन
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैरिस के एक ओवर में 26 रन ही बनाए थे.