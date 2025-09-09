ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर हैं रोहित शर्मा

Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 08:13 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने साल 2023 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. विराट ने अब तक 290 पारियों में 51 शतक लगाए हैं.
2.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर विराट से पहले इस फेहरिस्ट में पहले स्थान पर हुआ करते थे. लेकिन अब वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं. तेंदुलकर ने कुल 452 पारियों में 49 शतक बनाए हैं.
3.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा इस फेहरिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. रोहित ने अब तक 265 पारियों में 32 शतक लगाए हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने वनडे में 365 पारियों में 30 शतक लगाए हैं.
5.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में 233 पारियों में 28 शतक अपने नाम किए हैं.
6.हाशिम आमला
साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला ने वनडे क्रिकेट में 178 पारियों में 27 शतक बनाए हैं.
7.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के ही एबी डिविसियर्स ने 218 पारियों में 25 शतक अपने नाम किए हैं. डिविलियर्स लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.
8.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे में 294 पारियों में कुल 25 शतक ठोके हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने वनडे क्रिकेट में 25 शतक अपने नाम किए हैं.
10.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने वनडे क्रिकेट में 22 शतक बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.