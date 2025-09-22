Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां
Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई
सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज
Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल
इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी
Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम
Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 22, 2025, 10:18 PM IST
1.माइकल क्लार्क
ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी नाबाद 329 रनों की पारी खेली थी.
2.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने अब तक नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 317 रनों की पारी खेली है.
3.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 302 रनों की पारी खेली थी.
4.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 278 रनों की पारी खेली थी.
5.डौग वाल्टर्स
ऑस्ट्रेलिया के डौग वाल्टर्स ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 242 रनों की पारी खेली थी.
6.कार्ल हूपर
वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 233 रनों की पारी खेली है.
7.एंडी फ्लावर
जिम्बाब्वे एंडी फ्लावर ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 232 रनों की पारी खेली थी.
8.थिलन समरवीरा
श्रीलंका के थिलन समरवीरा ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों की पारी खेली थी.
9.नाथन एस्टल
न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 222 रनों की पारी खेली थी.
10.मुशफिकुर रहीम
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 219 रनों की पारी खेली थी.