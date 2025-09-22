Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज

Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी

Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

HomePhotos

क्रिकेट

Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले ब्रायन लारा हैं, जिन्होंने एक पारी में 400 रन बनाए थे. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में नंबर 5 पर खेलते हुए सबसे बड़ी पारी किन बल्लेबाजों ने खेली है. लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Sep 22, 2025, 10:18 PM IST

1.माइकल क्लार्क

माइकल क्लार्क
1

ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी नाबाद 329 रनों की पारी खेली थी.
 

Advertisement

2.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
2

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने अब तक नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 317 रनों की पारी खेली है. 
 

3.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
3

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 302 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
4

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 278 रनों की पारी खेली थी. 
 

TRENDING NOW

5.डौग वाल्टर्स

डौग वाल्टर्स
5

ऑस्ट्रेलिया के डौग वाल्टर्स ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 242 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.कार्ल हूपर

कार्ल हूपर
6

वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 233 रनों की पारी खेली है. 
 

7.एंडी फ्लावर

एंडी फ्लावर
7

जिम्बाब्वे एंडी फ्लावर ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 232 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.थिलन समरवीरा

थिलन समरवीरा
8

श्रीलंका के थिलन समरवीरा ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों की पारी खेली थी. 
 

9.नाथन एस्टल

नाथन एस्टल
9

न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 222 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.मुशफिकुर रहीम

मुशफिकुर रहीम
10

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 219 रनों की पारी खेली थी.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Superfood For Woman: ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
Ayurvedic Remedy: त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी 
त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE