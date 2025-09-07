ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में किया था ये कारनामा

3 . शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहले 1996 श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में शतक ठोका था और ये शाहिद ने ये रिकॉर्ड 18 साल तक अपने नाम रखा. फिर कोरी एंडरसन और एबी डिविलियर्स ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि दूसरी बार शाहिद ने भारत के खिलाफ 2005 में 45 गेंदों में शतक ठोक दिया था.

