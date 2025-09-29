Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

1 . कुलदीप यादव

1

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं.

