BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक

UP Politics: सीतापुर जेल की अनसुनी कहानी, क्या सच में आजम खान को दिया जाता था जहर! सपा नेता ने खुद बताया सच

अब ट्रेन से कर सकेंगे भूटान की यात्रा, मोदी सरकार ने दी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, जानें डिटेल्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Heart Attack Symptoms: रात में क्यों और किस समय बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें इसके लक्षण और वजह

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं

'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी

क्रिकेट

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट भारतीय चाईनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने लिए हैं. लेकिन आज हम आपको एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 05:10 PM IST

1.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
1

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.शाहीन अफरीदी

शाहीन अफरीदी
2

पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.जुनैद सिद्दीकी

जुनैद सिद्दीकी
3

यूएई के जुनैज सिद्दीकी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 में 3 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान
4

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 9 विकेट झटके हैं. 
 

5.हारिस रऊफ

हारिस रऊफ
5

पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 में 5 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

6.सैम अयूब

सैम अयूब
6

पाकिस्तान सैम अयूब ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं. 
 

7.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
7

श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 8 विकेट झटके हैं. 
 

8.रिशद हुसैन

रिशद हुसैन
8

बांग्लादेश के रिशद हुसैन ने एशिया कप 2025 में 8 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

9.तस्कीन अहमद

तस्कीन अहमद
9

बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने एशिया कप 2025 में 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं. 
 

10.वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती
10

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

