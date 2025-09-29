Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 05:10 PM IST
1.कुलदीप यादव
भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.शाहीन अफरीदी
पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं.
3.जुनैद सिद्दीकी
यूएई के जुनैज सिद्दीकी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 में 3 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 9 विकेट झटके हैं.
5.हारिस रऊफ
पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 में 5 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं.
6.सैम अयूब
पाकिस्तान सैम अयूब ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं.
7.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 8 विकेट झटके हैं.
8.रिशद हुसैन
बांग्लादेश के रिशद हुसैन ने एशिया कप 2025 में 8 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.तस्कीन अहमद
बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने एशिया कप 2025 में 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं.
10.वरुण चक्रवर्ती
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं.