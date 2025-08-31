T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2025, 08:07 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 463 मैचों में कुल 14562 रन बनाए हैं. गेल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने टी20 के 509 मैचों में 14024 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.कीरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड ने टी20 के 713 मैचों में 14012 रन बनाए हैं.
4.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 424 टी20 मैचों में 13595 रन बनाए हैं.
5.शोएब मलिक
पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 557 टी20 मैचों में 13571 रन बनाए हैं.
6.विराट कोहली
विराट कोहली ने अब तक 414 टी20 मैचों में 13543 रन बनाए हैं और वो आईपीएल खेलते हुए 15000 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर सकते हैं. क्योंकि विराट केवल 1457 रन दूर है और अगर वो दो सीजन खेलते हैं, तो 700 रन वाले गए तो वो ये कारनामा कर लेंगे.
7.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने अब तक 466 टी20 मैचों में 13338 रन बनाए हैं.
8.जेम्स विन्स
इंग्लैंड के जेम्स विन्स ने अब तक 451 टी20 मैचों में 12564 रन बनाए हैं.
9.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अब तक 463 टी20 मैचों में 12248 रन बनाए हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.फाफ डुप्लेसिस
फाफ डुप्लेसिस ने अब तक 424 टी20 मैचों में 11906 रन बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.