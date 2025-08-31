T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

6 . विराट कोहली

विराट कोहली ने अब तक 414 टी20 मैचों में 13543 रन बनाए हैं और वो आईपीएल खेलते हुए 15000 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर सकते हैं. क्योंकि विराट केवल 1457 रन दूर है और अगर वो दो सीजन खेलते हैं, तो 700 रन वाले गए तो वो ये कारनामा कर लेंगे.

