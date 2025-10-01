IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय मौजूद

IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 06:13 PM IST
1.सुनील गावस्कर
भारत के सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 48 पारियों में 2749 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर काबिज हैं.
2.क्लाइव लॉयड
वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने भारत के खिलाफ 44 पारियों में 2344 रन बनाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं.
3.शिवनारायण चंद्रपॉल
वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल ने भारत के खिलाफ 44 पारियों में 2171 रन ठोके हैं और तीसरे स्थान पर हैं.
4.राहुल द्रविड़
भारत के राहुल द्रविड़ का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 38 पारियों में 1978 रन बनाए हैं.
5.विव रिचर्ड्स
वेस्टइंडीजी दिग्गज विव रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ 41 पारियों में 1927 रन अपने नाम किए हैं.
6.गैरी सोबर्स
गैरी सोबर्स ने भारत के खिलाफ 30 पारियों में 1920 रन बनाए हैं और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.
7.वीवीएस लक्ष्मण
वीवीएस लक्ष्मण ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 36 पारियों में 1715 रन बनाए हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.
8.रोहन कन्हाई
रोहन कन्हाई ने भारत के खिलाफ 28 पारियों में 1693 रन बनाए हैं.
9.गॉर्डन ग्रीनिज
गॉर्डन ग्रीनिज ने भारत के खिलाफ 29 टेस्ट पारियों में 1678 रन अपने नाम किए हैं.
10.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 पारियों में 1630 रन बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.