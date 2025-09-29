Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 04:20 PM IST
1.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 314 रन बनाए हैं और लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 261 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.
3.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 217 रन बनाए हैं.
4.तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 में 6 पारियों में 213 रन बनाए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.फखर जमन
पाकिस्तान के फखर जमन ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 181 रन बनाए हैं.
6.सैफ हसन
बांग्लादेश के सैफ हसन ने एशिया कप 2025 ने 4 मैचों में 178 रन बनाए हैं.
7.कुसल परेरा
श्रीलंका के कुसल परेरा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 146 रन जड़े हैं.
8.तौहीद हृदोय
बांग्लादेश के तौहीद हृदोय ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 139 रन ठोके हैं.
9.संजू सैमसन
संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 4 पारियों में 132 रन ठोके हैं.
