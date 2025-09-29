FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं

'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी

अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट

WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा

झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

एशिया कप 2025 में ऐसे कई बल्लेबाज है, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इस लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है. खास बात है कि लिस्ट में तीन ही पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं. आए जानते हैं कि टॉप-10 लिस्ट में कौन-कौन से प्लेयर मौजूद हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 04:20 PM IST

1.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
1

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 314 रन बनाए हैं और लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
 

2.पथुम निसांका

पथुम निसांका
2

श्रीलंका के पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 261 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. 
 

3.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
3

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 217 रन बनाए हैं. 
 

4.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
4

तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 में 6 पारियों में 213 रन बनाए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.फखर जमन

फखर जमन
5

पाकिस्तान के फखर जमन ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 181 रन बनाए हैं. 
 

6.सैफ हसन

सैफ हसन
6

बांग्लादेश के सैफ हसन ने एशिया कप 2025 ने 4 मैचों में 178 रन बनाए हैं. 
 

7.कुसल परेरा

कुसल परेरा
7

श्रीलंका के कुसल परेरा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 146 रन जड़े हैं. 
 

8.तौहीद हृदोय

तौहीद हृदोय
8

बांग्लादेश के तौहीद हृदोय ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 139 रन ठोके हैं. 
 

9.संजू सैमसन

संजू सैमसन
9

संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 4 पारियों में 132 रन ठोके हैं.
 

