IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में आर अश्विन का नाम भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 08:28 PM IST
1.सुनील गावस्कर
वेस्टइंडीज के खिलाफ सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 48 पारियों में कुल 13 शतक ठोके हैं.
2.गैरी सोबर्स
भारत के खिलाफ गैरी सोबर्स ने 30 पारियों में 8 शतक अपने नाम किए हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.विव रिचर्ड्स
विव रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ 41 पारियों में 8 शतक जड़े हैं और उनका नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज है.
4.एवर्टन वीक्स
भारत के खिलाफ एवर्टन वीक्स ने 15 पारियो में 7 शतक लगाने का कारनामा किया है.
5.शिवनारायण चंद्रपॉल
भारत के खिलाफ शिवनारायण चंद्रपॉल ने 44 पारियों में 7 शतक ठोके हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर विराजमान है.
6.क्लाइव लॉयड
क्लाइव लॉयड ने भारत के खिलाफ टेस्ट की 44 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए हैं.
7.दिलीप वेंगसरकर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दिलीप वेंगसरकर ने 40 पारियों में 6 शतक लगाने का कारनामा किया है.
8.कार्ल हूपर
भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर और गॉर्डन ग्रीनिज दोनों ने ही 5-5 शतक लगाए हैं.
9.राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 38 पारियों में 5 शतक ही लगाए हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.आर अश्विन
रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 13 पारियों में 4 शतक लगाने का कारनामा किया है. अश्विन इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.