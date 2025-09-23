ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 05:11 PM IST
1.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. क्योंकि रोहित एक वाहिद शख्स हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाई है. रोहित ने कुल 3 दोहरे शतक ठोके हैं. रोहित ने 264, 209 और 208 रनों की पारी खेल चुके हैं.
2.मार्टिन गप्टिल
न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने वनडे क्रिकेट में 1 शतक लगाया है. उन्होंने नाबाद 237 रनों की पारी खेली थी.
3.वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग ने भी वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने 219 रनों की पारी खेली थी.
4.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे क्रिकेट में एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने 215 रनों की पारी खेली थी.
5.फखर जमन
पाकिस्तान के फखर जमन ने वनडे में एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने नाबाद 210 रनों की पारी खेली थी.
6.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने नाबाद 210 रनों की पारी खेली.
7.ईशान किशन
भारत के ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने 210 रनों की पारी खेली थी.
8.शुभमन गिल
भारत के शुभमन गिल ने वनडे में एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने नाबाद 201 रनों की पारी खेली थी.
9.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार दोहरा शतक ठोका है. उन्होंने नाबाद 201 रन बनाए थे.
10.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने नाबाद 200 रनों की पारी खेली थी.