ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

1 . रोहित शर्मा

रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. क्योंकि रोहित एक वाहिद शख्स हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाई है. रोहित ने कुल 3 दोहरे शतक ठोके हैं. रोहित ने 264, 209 और 208 रनों की पारी खेल चुके हैं.

