Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 12:54 PM IST
1.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक 288 पारियों में 39 शतक अपने नाम किए हैं.
2.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. स्मिथ ने 212 पारियों में 36 शतक ठोके हैं.
3.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट में 186 पारियों में 33 शतक जड़े हैं और वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.दिनेश चंडीमल
श्रीलंका के दिनेश चंडीमल का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने अब तक 161 पारियों में 16 शतक जमाए हैं.
5.उस्मान ख्वाजा
ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने 152 पारियों में अब तक 16 शतक अपने नाम ही किए हैं.
6.टॉम लैथम
न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने अब तक 158 पारियों में 13 शतक अपने नाम किए हैं.
7.मोमिनुल हक
बांग्लादेश के मोमिनुल हक ने अब तक 136 पारियों में 13 शतक ही बनाए हैं.
8.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अब तक 205 पारियों में 13 शतक जड़े हैं.
9.जॉनी बेयरस्टो
इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने 178 टेस्ट पारियों में अब तक 12 शतक अपने नाम किए हैं.
10.मार्नस लाबुशेन
ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने 104 पारियों में अब तक 11 शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.