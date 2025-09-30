Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . एडम गिलक्रिस्ट

1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 12 शतक लगाए हैं.

