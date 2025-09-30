Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 06:06 PM IST
1.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 12 शतक लगाए हैं.
2.एलन नॉट
इंग्लैंड के एलन नॉट का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 5 शतक ठोके हैं.
3.कपिल देव
भारतीय पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हैं.
4.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाड ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 5 शतक बनाए हैं.
5.इयान हीली
ऑस्ट्रेलिया के इयान हीली का नाम लिस्ट में हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 4 शतक लगाए हैं.
6.ब्रैड हैडिन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ब्रैड हेडिन ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में कुल 4 सेंचुरी लगाई हैं.
7.मैट प्रायर
इंग्लैंड के मैट प्रायर ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए कुल 4 शतक जड़े हैं.
8.जेफ डुजोन
वेस्टइंडीज के दिग्गज जेफ डुजोन ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए कुल 4 सेंचुरी लगाई हैं.
9.बीजे वाटलिंग
न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में कुल 4 शतक अपने नाम किए हैं.
10.क्रिस केर्न्स
न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में 4 शतक ही लगाए हैं.