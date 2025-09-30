FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

दिलों और रूहों को जोड़ने वाली ‘बिस्मिल की महफ़िल’ अब आपके शहर में रूहानी जादू जगाने आ रहे

प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर

IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम

All squads for ICC Cricket World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी ये 8 टीमें, देखें सभी टीमों के फुल स्क्वाड 

Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब

उपेंद्र कुशवाहा के पाले में पवन सिंह... तेज प्रताप बोले- इनका विवेक काम नहीं कर रहा, हर किसी के पैरों में गिर रहे

IND vs PAK: 5 अक्टूबर को फिर होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिलों और रूहों को जोड़ने वाली ‘बिस्मिल की महफ़िल’ अब आपके शहर में रूहानी जादू जगाने आ रहे

दिलों और रूहों को जोड़ने वाली‘बिस्मिल की महफ़िल’अब आपके शहर में रूहानी जादू जगाने आ रहे

प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर

प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर

चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम

चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर!

IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में निचले क्रम की बल्लेबाजों ने काफी नाम कमाया है. आज हम आपको टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 06:06 PM IST

1.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 12 शतक लगाए हैं. 
 

Advertisement

2.एलन नॉट

एलन नॉट
2

इंग्लैंड के एलन नॉट का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 5 शतक ठोके हैं. 
 

3.कपिल देव

कपिल देव
3

भारतीय पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हैं. 
 

4.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
4

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाड ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 5 शतक बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.इयान हीली

इयान हीली
5

ऑस्ट्रेलिया के इयान हीली का नाम लिस्ट में हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 4 शतक लगाए हैं. 
 

6.ब्रैड हैडिन

ब्रैड हैडिन
6

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ब्रैड हेडिन ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में कुल 4 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

7.मैट प्रायर

मैट प्रायर
7

इंग्लैंड के मैट प्रायर ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए कुल 4 शतक जड़े हैं. 
 

8.जेफ डुजोन

जेफ डुजोन
8

वेस्टइंडीज के दिग्गज जेफ डुजोन ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए कुल 4 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

9.बीजे वाटलिंग

बीजे वाटलिंग
9

न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में कुल 4 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.क्रिस केर्न्स

क्रिस केर्न्स
10

न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए में 4 शतक ही लगाए हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: अब तो हद हो गई, गौतम गंभीर के बयान पर रिकी पोंटिंग ने ये क्या कह दिया? जानिए आखिर क्या है माजरा
IND vs AUS: अब तो हद हो गई, गौतम गंभीर के बयान पर रिकी पोंटिंग ने ये क्या कह दिया? जानिए आखिर क्या है माजरा
IGNOU TEE Admit Card 2024: इग्नू ने टर्म एंड एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, ignou.ac.in से करें डाउनलोड
इग्नू ने टर्म एंड एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, यूं करें डाउनलोड
KL Rahul ने क्यों छोड़ा LSG? Sanjeev Goenka के खुलासे पर केएल ने किया पलटवार
KL Rahul ने क्यों छोड़ा LSG? Sanjeev Goenka के खुलासे पर केएल ने किया पलटवार
Viral Video: राहुल द्रविड़ को जयपुर के गर्ल्स कप में छोटी लड़की ने किया बोल्ड, उन्होंने खास अंदाज में की सराहना
राहुल द्रविड़ को जयपुर के गर्ल्स कप में छोटी लड़की ने किया बोल्ड, उन्होंने खास अंदाज में की सराहना
Canada: खालिस्तानियों की धमकी के बीच कनाडा में हिंदू मंदिरों के कार्यक्रम रद्द, पुलिस ने दिया बड़ा बयान
Canada: खालिस्तानियों की धमकी के बीच कनाडा में हिंदू मंदिरों के कार्यक्रम रद्द, पुलिस ने दिया बड़ा बयान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर!
IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब
Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE