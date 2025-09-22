Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

1 . स्टीव वॉ

1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर 5 पर खेलते हुए 142 पारियों में सबसे ज्यादा 24 शतक बनाए हैं.

