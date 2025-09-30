FacebookTwitterYoutubeInstagram
लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 30 दिन का मिलेगा दशहरा-दिवाली बोनस, जानें किसे मिलेगा फायदा

कितने दिनों में ठीक हो सकती है Anxiety? जानें क्या दिखते हैं इसके लक्षण

हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

क्रिकेट

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

वनडे क्रिकेट में निचले क्रम पर उतरकर रन शतक बनाना काफी मुश्किल होता है. क्योंकि खिलाड़ी को काफी कम गेंदे मिलती हैं या तो मैच प्रेशर वाला होता. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वनडे में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं. एमएस धोनी का नाम लिस्ट में शामिल है. 

मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 08:17 PM IST

1.एमएस धोनी

एमएस धोनी
1

पूर्व भारतीय बल्लेबाज एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 34 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

2.माइकल ब्रेसवेल

माइकल ब्रेसवेल
2

न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 19 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

3.शॉन पोलक

शॉन पोलक
3

साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 81 पारियों में 1 शतक ठोका है. 
 

4.मोईन अली

मोईन अली
4

इंग्लैंड के मोईन अली ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 72 पारियों में एक सेंचुरी लगाई है. 
 

5.मैथ्यू वेड

मैथ्यू वेड
5

ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 25 पारियों में 1 शतक जड़ा है. 
 

6.मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी
6

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 41 पारियों में एक शतक लगाया है.
 

7.जोस बटलर

जोस बटलर
7

इंग्लैंड के जोस बटलर ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 29 पारियों में 1 शतक अपने नाम किया है. 
 

8.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
8

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 33 पारियों में एक शतक बनाया है. 
 

9.मोहम्मद कैफ

मोहम्मद कैफ
9

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मज कैफ ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 30 पारियों में 1 सेंचुरी लगाई है. 
 

10.अब्दुल रज्जाक

अब्दुल रज्जाक
10

पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 84 पारियों में 1 शतक बनाया है. 
 

