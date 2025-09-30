ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

1 . एमएस धोनी

1

पूर्व भारतीय बल्लेबाज एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 34 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.

