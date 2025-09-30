ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 08:17 PM IST
1.एमएस धोनी
पूर्व भारतीय बल्लेबाज एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 34 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
2.माइकल ब्रेसवेल
न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 19 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
3.शॉन पोलक
साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 81 पारियों में 1 शतक ठोका है.
4.मोईन अली
इंग्लैंड के मोईन अली ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 72 पारियों में एक सेंचुरी लगाई है.
5.मैथ्यू वेड
ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 25 पारियों में 1 शतक जड़ा है.
6.मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 41 पारियों में एक शतक लगाया है.
7.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 29 पारियों में 1 शतक अपने नाम किया है.
8.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 33 पारियों में एक शतक बनाया है.
9.मोहम्मद कैफ
भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मज कैफ ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 30 पारियों में 1 सेंचुरी लगाई है.
10.अब्दुल रज्जाक
पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक ने वनडे में नंबर-7 पर खेलते हुए 84 पारियों में 1 शतक बनाया है.