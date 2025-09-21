ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी
जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी
IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस
Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला
वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता
Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड
Bigg Boss 19: सेट पर सलमान के साथ काजोल ने किया सीन रिक्रिएट, बोलीं- 'पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो..'
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 21, 2025, 06:24 PM IST
1.डेविड मिलर
साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 96 पारियों में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए हैं.
2.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 80 पारियों में 4 शतक लगाए हैं.
3.महमूदुल्लाह
बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 75 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
4.उमर अकमल
पाकिस्तान के उमर अकमल ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 62 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
5.कीरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 66 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
6.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 42 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
7.क्रिस केर्न्स
न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 54 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
8.केदार जाधव
भारत के केदार जाधव ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 32 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
9.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 42 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
10.एमएस धोनी
भारत के एमएस धोनी ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 129 पारियों में 1 शतक ठोका है.