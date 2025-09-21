FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

वनडे क्रिकेट में निचले क्रम पर बैटिंग करते हुए शतक लगाना काफी बड़ी बात होती है. आज हम आपको ऐसे ही 10 बल्लेबाजों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 21, 2025, 06:24 PM IST

1.डेविड मिलर

डेविड मिलर
1

साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 96 पारियों में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए हैं. 
 

2.जोस बटलर

जोस बटलर
2

इंग्लैंड के जोस बटलर ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 80 पारियों में 4 शतक लगाए हैं. 
 

3.महमूदुल्लाह

महमूदुल्लाह
3

बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 75 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

4.उमर अकमल

उमर अकमल
4

पाकिस्तान के उमर अकमल ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 62 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

5.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
5

वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 66 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

6.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
6

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 42 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

7.क्रिस केर्न्स

क्रिस केर्न्स
7

न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 54 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

8.केदार जाधव

केदार जाधव
8

भारत के केदार जाधव ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए  32 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

9.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
9

पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए  42 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.एमएस धोनी

एमएस धोनी
10

भारत के एमएस धोनी ने वनडे में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए 129 पारियों में 1 शतक ठोका है. 
 

