Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 04:22 PM IST
1.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. स्टोक्स ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 258 रनों की पारी खेली थी.
2.डग वाल्टर्स
ऑस्ट्रेलिया के डग वाल्टर्स ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 250 रनों की पारी खेली थी.
3.एमएस धोनी
एमएस धोनी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 224 रनों की पारी खेली थी.
4.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलिर्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए नाबाद 217 रनों की पारी खेल चुके हैं.
5.बीजे वाटलिंग
न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 205 रनों की पारी खेली थी.
6.हसन तिलकरत्ने
श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए नाबाद 204 रनों की पारी खेली थी.
7.मुशफिकुर रहीम
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 200 रनों की पारी खेली थी.
8.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 197 रनों की पारी खेली है.
9.मिचेल मार्श
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 181 रनों की पारी खेली थी.
10.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 177 रनों की पारी खेली थी.