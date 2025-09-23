FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में निचले क्रम पर कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. आज हम आपको बताएंगे कि नंबर-6 पर खेलते हुए किन बल्लेबाजों ने सबसे बड़ा स्कोर किया है. लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 04:22 PM IST

1.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
1

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. स्टोक्स ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 258 रनों की पारी खेली थी. 
 

2.डग वाल्टर्स

डग वाल्टर्स
2

ऑस्ट्रेलिया के डग वाल्टर्स ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 250 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.एमएस धोनी

एमएस धोनी
3

एमएस धोनी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 224 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
4

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलिर्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए नाबाद 217 रनों की पारी खेल चुके हैं. 
 

5.बीजे वाटलिंग

बीजे वाटलिंग
5

न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 205 रनों की पारी खेली थी.
 

6.हसन तिलकरत्ने

हसन तिलकरत्ने
6

श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए नाबाद 204 रनों की पारी खेली थी. 
 

7.मुशफिकुर रहीम

मुशफिकुर रहीम
7

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 200 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
8

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 197 रनों की पारी खेली है. 
 

9.मिचेल मार्श

मिचेल मार्श
9

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 181 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
10

भारत के रोहित शर्मा ने टेस्ट में नंबर-6 पर खेलते हुए 177 रनों की पारी खेली थी. 
 

