ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 06:35 PM IST
1.आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल ने का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 47 पारियों में 130.22 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.
2.ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल का नाम दूसरे स्थान पर हैं. मैक्सवेल ने 136 पारियों में कुल 126.70 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाया है.
3.हेनरिक क्लासेन
साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने 56 पारियों में 117.05 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.
4.शाहिद अफरीदी
पाकिस्कान के शाहिद अफरीदी ने 369 पारियों में 117 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाया है.
5.माइकल ब्रेसवेल
न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने 29 पारियों में कुल 115.39 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की है.
6.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने 165 पारियों में 115.30 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है.
7.फिल साल्ट
इंग्लैंड के फिल साल्ट ने 31 पारियों में 114.75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है.
8.ल्यूक रोंची
न्यूजीलैंज के ल्यूक रोंची ने 68 पारियों में 114.50 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की है.
9.यूसुफ पठान
भारत के यूसुफ पठान का नाम इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने 41 पारियों में 113.60 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की है.
10.शरजील खान
पाकिस्तान शरजील खान ने 25 पारियों में 113.40 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की है और वो लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं.