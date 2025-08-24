Twitter
Advertisement
Headlines

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

नक्सल जमीन से उठी 'सफेद कोट' की कहानी, डॉक्टर बनकर बालाघाट की बेटी रचने जा रही इतिहास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

HomePhotos

क्रिकेट

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दुनियाभर के कई बल्लेबाजों ने दोहरा शतक ठोका है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में किन बल्लेबाजों ने सबसे धीमा दोहरा शतक बनाया है. लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 05:24 PM IST

1.ग्लेन टर्नर

ग्लेन टर्नर
1

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने टेस्ट इतिहास का सबसे धीमा दोहरा शतक बनाया है. उन्होंने 1971-72 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 611 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. 
 

Advertisement

2.रॉबर्ट सिम्पसन

रॉबर्ट सिम्पसन
2

ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट सिम्पसन का नाम लिस्ट में है. इंग्लैंड के खिलाफ साल 1964 में 609 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है. 
 

3.सिडनी बार्न्स

सिडनी बार्न्स
3

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बार्न्स ने साल 1946-47 में इंग्लैंड के खिलाफ 608 गेंदों में दोहरा शतक ठोका था. 
 

4.आर्थर नोर्स

आर्थर नोर्स
4

साउथ अफ्रीका के आर्थर नोर्स ने 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ 597 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. 
 

TRENDING NOW

5.ब्रेंडन कुरुप्पु

ब्रेंडन कुरुप्पु
5

श्रीलंका के ब्रेंडन कुरुप्पु ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1986-87 में 548 गेंदों में ये कारनामा किया था. 
 

6.ली हटन

ली हटन
6

इंग्लैंड के ली हटन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1950 में दोहरा शतक बनाने के लिए 537 गेंदों में का सामना किया था. उसके बाद ली हटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में 528 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. 
 

7.एमएस अटापट्टू

एमएस अटापट्टू
7

श्रीलंका के एमएस अटापट्टू ने इंग्लैंड के खिलाफ 2000-01 में 531 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था. 
 

8.गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन
8

साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड के खिलाफ 1999 में दोहरा शतक 522 गेंदों में लगाया था. 
 

9.चेतेश्वर पुजारा

चेतेश्वर पुजारा
9

भारत के चेतेश्वर पुजारा ने  2016-17 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 521 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. पुजारा लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
Nail Spots Sign: नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
IND vs NZ 3rd Test: एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE