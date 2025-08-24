Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 05:24 PM IST
1.ग्लेन टर्नर
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने टेस्ट इतिहास का सबसे धीमा दोहरा शतक बनाया है. उन्होंने 1971-72 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 611 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था.
2.रॉबर्ट सिम्पसन
ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट सिम्पसन का नाम लिस्ट में है. इंग्लैंड के खिलाफ साल 1964 में 609 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है.
3.सिडनी बार्न्स
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बार्न्स ने साल 1946-47 में इंग्लैंड के खिलाफ 608 गेंदों में दोहरा शतक ठोका था.
4.आर्थर नोर्स
साउथ अफ्रीका के आर्थर नोर्स ने 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ 597 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था.
5.ब्रेंडन कुरुप्पु
श्रीलंका के ब्रेंडन कुरुप्पु ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1986-87 में 548 गेंदों में ये कारनामा किया था.
6.ली हटन
इंग्लैंड के ली हटन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1950 में दोहरा शतक बनाने के लिए 537 गेंदों में का सामना किया था. उसके बाद ली हटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में 528 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था.
7.एमएस अटापट्टू
श्रीलंका के एमएस अटापट्टू ने इंग्लैंड के खिलाफ 2000-01 में 531 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था.
8.गैरी कर्स्टन
साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड के खिलाफ 1999 में दोहरा शतक 522 गेंदों में लगाया था.
9.चेतेश्वर पुजारा
भारत के चेतेश्वर पुजारा ने 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 521 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. पुजारा लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.