Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?
Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत
बिहार SSC 3000 से भी ज्यादा पदों के लिए कर रहा धुआंधार भर्तियां, 10वीं पास चूकें न मौका
पाचन-तनाव या पेट दर्द से रहते हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक आसन, कुछ ही दिन में मिल जाएगा छुटकारा
GATE 2026: एग्जाम फीस में बढ़ोतरी से लेकर नए पेपर की शुरुआत तक, जानें क्या हुए बड़े बदलाव
T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर
Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video
Ganesh Chaturthi 2025 Vrat Niyam: गणेश चतुर्थी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, मिलेंगे अशुभ परिणाम
Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 05:26 PM IST
1.स्टीव वॉ
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी स्टीव वॉ का नाम लिस्ट में टॉप पर है. वॉ 260 पारियों में 10 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं.
2.राहुल द्रविड़
पूर्व भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ 286 पारियों में 10 बार नर्वस 90s पर आउट हुए हैं. द्रविड़ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस लिस्ट में है. सचिन 329 पारियों में 10 बार नर्वस 90s पर आउट हुए हैं.
4.माइकल स्लेटर
ऑस्ट्रेलिया के माइकल स्लेटर 9 बार नर्वस 90s पर पवेलियन लौटे हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.एल्विन कालीचरण
वेस्टइंडीज के एल्विन कालीचरण टेस्ट में 8 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं.
6.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स टेस्ट में 8 बार नर्वस 90s पर पवेलियन लौटे हैं.
7.इंजमाम उल हक
पाकिस्तान के इंजमाम उल हक टेस्ट में कुल 8 बार नर्वस 90s पर आउट हुए हैं.
8.ऋषभ पंत
ऋषभ पंत अब तक टेस्ट की 82 पारियों में 7 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं और वो लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.मैथ्यू हेडन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू हेडन का नाम भी लिस्ट में शामिल है. हेडन टेस्ट में कुल 7 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं.
10.एलिस्टर कुक
एलिस्टर कुक का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट की 291 पारियों में 7 बार नर्वस 90s पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है.