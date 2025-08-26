Twitter
Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत

टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कई बल्लेबाज है, जिन्होंने अपने करियर में कई शतक लगाए हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसे बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहा है, जो अपने शतक से चूंक गए और नवर्स नाइंटीज का शिकार हो गए हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 05:26 PM IST

1.स्टीव वॉ

स्टीव वॉ
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी स्टीव वॉ का नाम लिस्ट में टॉप पर है. वॉ 260 पारियों में 10 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं. 
 

2.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
2

पूर्व भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ 286 पारियों में 10 बार नर्वस 90s पर आउट हुए हैं. द्रविड़ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
3

सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस लिस्ट में है. सचिन 329 पारियों में 10 बार नर्वस  90s पर आउट हुए हैं. 
 

4.माइकल स्लेटर

माइकल स्लेटर
4

ऑस्ट्रेलिया के माइकल स्लेटर 9 बार नर्वस 90s पर पवेलियन लौटे हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.एल्विन कालीचरण

एल्विन कालीचरण
5

वेस्टइंडीज के एल्विन कालीचरण टेस्ट में 8 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं. 
 

6.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
6

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स टेस्ट में 8 बार नर्वस 90s पर पवेलियन लौटे हैं. 
 

7.इंजमाम उल हक

इंजमाम उल हक
7

पाकिस्तान के इंजमाम उल हक टेस्ट में कुल 8 बार नर्वस 90s पर आउट हुए हैं. 
 

8.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
8

ऋषभ पंत अब तक टेस्ट की 82 पारियों में 7 बार नर्वस 90s  का शिकार हो चुके हैं और वो लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. 
 

9.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
9

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू हेडन का नाम भी लिस्ट में शामिल है. हेडन टेस्ट में कुल 7 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं. 
 

10.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
10

एलिस्टर कुक का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट की 291 पारियों में 7 बार नर्वस 90s पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है. 
 

