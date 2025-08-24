Twitter
Advertisement
Headlines

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

नक्सल जमीन से उठी 'सफेद कोट' की कहानी, डॉक्टर बनकर बालाघाट की बेटी रचने जा रही इतिहास

Asia Cup 2025 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान समेत इन देशों ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, यहां देखें सभी स्क्वाड

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट

PPU UG Admit Card 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया 2nd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ppuponline.in पर यूं करें चेक

अब चांद-सूरज नहीं दूर! Space Startups को मिला मोदी सरकार का 211 करोड़ का 'इंजन'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कई भारतीय बल्लेबाज है, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. आज हम आपको ऐसे 10 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहा है, जो सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 04:57 PM IST

1.पंकज रॉय

पंकज रॉय
1

भारत के पूर्व दिग्गज पंकज रॉय पहले भारतीय हैं, जो 99 रनों पर आउट हुए थे. साल 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रॉय 99 स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

Advertisement

2.एम एल जयसिम्हा

एम एल जयसिम्हा
2

पूर्व भारतीय एम एल जयसिम्हा 1960 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

3.अजीत वाडेकर

अजीत वाडेकर
3

साल 1967 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजीत वाडेकर अपने शतक से केवल एक रन से चूंक गए थे. अजीत लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.रूसी सुरती

रूसी सुरती
4

साल 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रूसी सुरती अपने शतक से केवल एक रन से चूंक गए थे. 
 

TRENDING NOW

5.नवजोत सिंह सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू
5

पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू 1994 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. सिद्धू लिस्ट में 5वें स्थान पर है. 
 

6.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
6

सौरव गांगुली श्रीलंका के खिलाफ 1994 में और 1997 में इंग्लैंड के खिलाफ दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. 
 

7.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
7

विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपने शतक से केवल 1 रन से चूंक गए थे. 
 

8.एमएस धोनी

एमएस धोनी
8

एमएस धोनी ने साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे. धोनी का नाम लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. 
 

9.मुरली विजय

मुरली विजय
9

मुरली विजय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे और अपने शतक से चूंक गए. 
 

10.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
10

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. पंत लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs NZ: मुंबई में दिल तोड़ने वाली हार के 5 गुनाहगार, जानें कैसे न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास
मुंबई में दिल तोड़ने वाली हार के 5 गुनाहगार, जानें कैसे न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास
Acidity Home Remedy: रात में खाने के बाद जलने लगता है पेट-गला और छाती? तो सुबह उठते ही खाएं ये फल
रात में खाने के बाद जलने लगता है पेट-गला और छाती? तो सुबह उठते ही खाएं ये फल
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
Nail Spots Sign: नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE