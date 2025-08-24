Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

1 . पंकज रॉय

1

भारत के पूर्व दिग्गज पंकज रॉय पहले भारतीय हैं, जो 99 रनों पर आउट हुए थे. साल 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रॉय 99 स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे.

