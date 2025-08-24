Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर
मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 04:57 PM IST
1.पंकज रॉय
भारत के पूर्व दिग्गज पंकज रॉय पहले भारतीय हैं, जो 99 रनों पर आउट हुए थे. साल 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रॉय 99 स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे.
2.एम एल जयसिम्हा
पूर्व भारतीय एम एल जयसिम्हा 1960 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे.
3.अजीत वाडेकर
साल 1967 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजीत वाडेकर अपने शतक से केवल एक रन से चूंक गए थे. अजीत लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.रूसी सुरती
साल 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रूसी सुरती अपने शतक से केवल एक रन से चूंक गए थे.
5.नवजोत सिंह सिद्धू
पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू 1994 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. सिद्धू लिस्ट में 5वें स्थान पर है.
6.सौरव गांगुली
सौरव गांगुली श्रीलंका के खिलाफ 1994 में और 1997 में इंग्लैंड के खिलाफ दो बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.
7.वीरेंद्र सहवाग
विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपने शतक से केवल 1 रन से चूंक गए थे.
8.एमएस धोनी
एमएस धोनी ने साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे. धोनी का नाम लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.मुरली विजय
मुरली विजय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे और अपने शतक से चूंक गए.
10.ऋषभ पंत
स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. पंत लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.