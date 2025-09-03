टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई
मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 06:57 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है. सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.
2.माइक एथरटन
इंग्लैंड के माइक एथरटन का नाम लिस्ट में दूसर स्थान पर हैं. माइक एथरटन इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.
3.ग्रेग ब्लेवेट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ग्रेग ब्लेवेट इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं.
4.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रन पर पवेलियन लौटे हैं.
5.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों पर शिकार हुए हैं.
6.सौरव गांगुली
सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. गांगुली इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 पर पवेलियन लौटे हैं.
7.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार ही 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं.
8.मैथ्यू हेडन
मैथ्यू हेडन इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 2 बार 99 रन पर आउट हुए हैं.
9.सनथ जयसूर्या
पूर्व श्रीलंकाई सनथ जयसूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं.
10.साइमन कैटिच
ऑस्ट्रेलिया के साइमन कैटिच भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं.