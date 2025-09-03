FacebookTwitterYoutubeInstagram
कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

बेटी के जन्म पर लटके थे चेहरे, वही 3 बार UPSC पास कर बनी IAS अधिकारी, पिता चलाते थे किराना स्टोर

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

गौहर खान ने मदरहुड को कहा 'Welcome Again', दूसरी बार बनीं बेटे की मां

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग तो मान ली, लेकिन क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा?

Bengaluru Stampede: तीन महीने बाद विराट कोहली को आई याद, बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी

कौन हैं जज अमित मेहता जिन्होंने गूगल की 'मनमानी' पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला? भारत के इस राज्य से है खास कनेक्शन

Pitru Paksha 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में की गई ये गलतियां हैं महापाप, पितृदोष के चलते परिवार पर टूट जाता है मुसीबतों का पहाड़ 

क्रिकेट

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन के अलावा भी ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने काफी शतक लगाए हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब तक सबसे ज्यादा बार 99 रन पर कौनसे बल्लेबाज आउट हुए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 06:57 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है. सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार 99 रनों पर आउट हुए हैं.
 

2.माइक एथरटन

माइक एथरटन
2

इंग्लैंड के माइक एथरटन का नाम लिस्ट में दूसर स्थान पर हैं. माइक एथरटन इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. 
 

3.ग्रेग ब्लेवेट

ग्रेग ब्लेवेट
3

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ग्रेग ब्लेवेट इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं. 
 

4.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
4

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रन पर पवेलियन लौटे हैं. 
 

5.स्टीफन फ्लेमिंग

स्टीफन फ्लेमिंग
5

न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों पर शिकार हुए हैं. 
 

6.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
6

सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. गांगुली इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 पर पवेलियन लौटे हैं. 
 

7.एलेक्स हेल्स

एलेक्स हेल्स
7

इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार ही 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं. 
 

8.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
8

मैथ्यू हेडन इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 2 बार 99 रन पर आउट हुए हैं.
 

9.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
9

पूर्व श्रीलंकाई सनथ जयसूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं. 
 

10.साइमन कैटिच

साइमन कैटिच
10

ऑस्ट्रेलिया के साइमन कैटिच भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं. 
 

