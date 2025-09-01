Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 09:10 PM IST
1.वसीम अकरम
पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के ठोक दिए थे.
2.यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल ने इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 12 छक्के लगाए थे.
3.नाथन एस्टल
न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 11 सिक्स लगा दिए थे.
4.मैथ्यू हेडन
ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के ठोके थे.
5.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए थे.
6.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिस्ट में दो बार है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी एक पारी में 11 छक्के ठोके हैं.
7.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के के बेन स्टोक्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए हैं.
8.कुसल मेंडिस
श्रीलंका के कुसन मेंडिस ने आयरलैंड के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए हैं.
9.वैली हैमंड
इंग्लैंड के वैली हैमंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पारी में 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है.
10.क्रिस केर्न्स
न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में 9 छक्के लगाए थे और इस लिस्ट में केर्न्स 10वें स्थान पर हैं.