बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर

इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी पारियां खेली है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. लिस्ट में एक भारतीय का नाम भी शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 09:10 PM IST

1.वसीम अकरम

वसीम अकरम
1

पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के ठोक दिए थे. 
 

2.यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल
2

यशस्वी जायसवाल ने इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 12 छक्के लगाए थे. 
 

3.नाथन एस्टल

नाथन एस्टल
3

न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 11 सिक्स लगा दिए थे. 
 

4.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
4

ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के ठोके थे. 
 

5.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
5

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए थे. 
 

6.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
6

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिस्ट में दो बार है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी एक पारी में 11 छक्के ठोके हैं. 
 

7.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
7

इंग्लैंड के के बेन स्टोक्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए हैं. 
 

8.कुसल मेंडिस

कुसल मेंडिस
8

श्रीलंका के कुसन मेंडिस ने आयरलैंड के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के लगाए हैं. 
 

9.वैली हैमंड

वैली हैमंड
9

इंग्लैंड के वैली हैमंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पारी में 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. 
 

10.क्रिस केर्न्स

क्रिस केर्न्स
10

न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में 9 छक्के लगाए थे और इस लिस्ट में केर्न्स 10वें स्थान पर हैं. 
 

