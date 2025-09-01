Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 11:07 PM IST
1.उमेश यादव
उमेश यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 गेंदों में 31 रन बनाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 310 का रहा था.
2.मैट हेनरी
न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने 9 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली थी.
3.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 गेंदों में 281.81 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 31 रन बनाए थे.
4.रयान हैरिस
ऑस्ट्रेलिया के रयान हैरिस ने भारत के खिलाफ 9 गेंदों में 277.77 के स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए थे.
5.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 11 गेंदों में 263.63 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बना दिए थे.
6.कीथ बॉयस
वेस्टइंडीज के कीथ बॉयस ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 गेंदों में 260 के स्ट्राइक-रेट से 26 रन बनाए थे.
7.निक्सन मैकलीन
वेस्टइंडीज के निक्सन मैकलीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 गेंदों में 258.33 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बना दिए थे.
8.अब्दुर रज्जाक
बांग्लादेश के अब्दुर रज्जाक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 गेंदों में 252.94 के स्ट्राइक-रेट से 43 रन बनाए थे.
9.उमेश यादव
भारत के उमेश यादव का नाम लिस्ट में दो बार है. उन्होंने दोबारा बांग्लादेश के खिलाफ 10 गेंदों में 250 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 25 रन बनाए थे.
10.मोईन अली
इंग्लैंड के मोईन अली ने भारत के खिलाफ 18 गेंदों में 238.88 के स्ट्राइक-रेट से 43 रनों की पारी खेली थी.