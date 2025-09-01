Twitter
Advertisement
Headlines

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर

इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

HomePhotos

क्रिकेट

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

वनडे और टी20 क्रिकेट आने के बाद टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने लगे हैं. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि अब तक किन बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की पारी में सबसे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. लिस्ट में एक खिलाड़ी का 300 पार स्ट्राइक रेट है.

मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 11:07 PM IST

1.उमेश यादव

उमेश यादव
1

उमेश यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 गेंदों में 31 रन बनाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 310 का रहा था. 
 

Advertisement

2.मैट हेनरी

मैट हेनरी
2

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने 9 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.स्टीफन फ्लेमिंग

स्टीफन फ्लेमिंग
3

न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 गेंदों में 281.81 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 31 रन बनाए थे. 
 

4.रयान हैरिस

रयान हैरिस
4

ऑस्ट्रेलिया के रयान हैरिस ने भारत के खिलाफ 9 गेंदों में 277.77 के स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन
5

श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 11 गेंदों में 263.63 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बना दिए थे. 
 

6.कीथ बॉयस

कीथ बॉयस
6

वेस्टइंडीज के कीथ बॉयस ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 गेंदों में 260 के स्ट्राइक-रेट से 26 रन बनाए थे. 
 

7.निक्सन मैकलीन

निक्सन मैकलीन
7

वेस्टइंडीज के निक्सन मैकलीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 गेंदों में 258.33 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बना दिए थे. 
 

8.अब्दुर रज्जाक

अब्दुर रज्जाक
8

बांग्लादेश के अब्दुर रज्जाक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 गेंदों में 252.94 के स्ट्राइक-रेट से 43 रन बनाए थे. 
 

9.उमेश यादव

उमेश यादव
9

भारत के उमेश यादव का नाम लिस्ट में दो बार है. उन्होंने दोबारा बांग्लादेश के खिलाफ 10 गेंदों में 250 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 25 रन बनाए थे. 
 

10.मोईन अली

मोईन अली
10

इंग्लैंड के मोईन अली ने भारत के खिलाफ 18 गेंदों में 238.88 के स्ट्राइक-रेट से 43 रनों की पारी खेली थी. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार
15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया
15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया
बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE