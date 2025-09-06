इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत
Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम
Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति
Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान
नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
दामाद के बाद अब ससुर की BSP में वापसी, अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 10:48 PM IST
1.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने ने इंटरनेशनल में 25,534 रन और 577 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयूर्या ने 21,032 रन और 440 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 14,730 रन और 712 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.कपिल देव
भारत के कपिल देव ने 9031 रन और 687 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.गैरी सोबर्स
वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 8032 रन और 236 विकेट अपने नाम किए हैं.
6.इमरान खान
पाकिस्तान के इमरान खान ने 7516 रन और कुल 544 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.शॉन पोलक
साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने 7386 रन और 829 विकेट भी लिए हैं.
8.एंड्रयू फ्लिंटॉफ
इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 7315 रन और 400 विकेट झटके हैं.
9.इयान बॉथम
इंग्लैंड के इयान बॉथम ने 7313 रन और कुल 528 विकेट अपने नाम किए हैं.
10.रिचर्ड हैडली
न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने 4875 रन और 589 विकेट अपने नाम किए हैं.