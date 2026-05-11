IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक होने वाले बल्लेबाज, देखें कितनी बार विराट कोहली पहली बॉल पर हुए आउट

मोहम्मद साबिर | May 11, 2026, 08:10 PM IST
1.राशिद खान
गुजरात टाइटंस के स्टार खिलाड़ी राशिद खान का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. राशिद आईपीएल में अब तक 12 बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं.
2.ग्लेन मैक्सवेल
पूर्व ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. मैक्सवेल आईपीएल में कुल 10 बार गोल्डन डक पर आउट हुए है.
3.सुनील नरेन
कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन आईपीएल में अब तक 8 बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं.
4.ईशान किशन
सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल में अब तक 8 बार ही गोल्डन डक पर आउट हुए हैं.
5.विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली आईपीएल में अब तक 8 बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं.