IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर

1 . एल्बी मोर्कल

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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे साउथ अफ्रीका के दिग्गज एल्बी मोर्कल ने 2008 में 125 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जिसका रिकॉर्ड अब तक यानी 19 साल तक नहीं टूटा है.

