IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 18, 2026, 04:16 PM IST
1.एल्बी मोर्कल
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे साउथ अफ्रीका के दिग्गज एल्बी मोर्कल ने 2008 में 125 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जिसका रिकॉर्ड अब तक यानी 19 साल तक नहीं टूटा है.
2.प्रवीण कुमार
किंग्ल इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए प्रवीण कुमार ने 2013 में 124 मीटर लंबा छक्का ठोका था.
3.एडम गिलक्रिस्ट
किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने 2011 में 122 मीटर लंबा सिक्स लगाया था.
4.रॉबिन उथप्पा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 2010 में रॉबिन उथप्पा ने 120 मीटर लंबा सिक्स जड़ा था.
5.क्रिस गेल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 2013 में क्रिस गेल ने 119 मीटर लंबा छक्का लगाया था.