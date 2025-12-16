IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

1 . तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजी खुलकर पैसा खर्च करती हैं

आईपीएल ऑक्शन में तेज गेंदबाजों पर हमेशा फ्रेंचाइजियों की खास नजर रहती है. कई बार इन खिलाड़ियों पर रिकॉर्डतोड़ रकम खर्च की जाती है. आज हम आपको आईपीएल इतिहास के उन 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत ने ऑक्शन में सबको चौंका दिया. खास बात यह है कि इनमें सिर्फ एक ही भारतीय नाम शामिल है.

