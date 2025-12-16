FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

आईपीएल मिनी ऑक्शन हर साल टीमों की रणनीति और जरूरतों की असली परीक्षा बनकर सामने आता है. सीमित बजट, खाली स्लॉट और बड़े नाम, इन तीनों के टकराव से कई बार जबरदस्त बोली देखने को मिलता है. खासकर तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजी खुलकर पैसा खर्च करती हैं. 

राजा राम | Dec 16, 2025, 04:58 PM IST

1.तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजी खुलकर पैसा खर्च करती हैं

तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजी खुलकर पैसा खर्च करती हैं
1

आईपीएल ऑक्शन में तेज गेंदबाजों पर हमेशा फ्रेंचाइजियों की खास नजर रहती है. कई बार इन खिलाड़ियों पर रिकॉर्डतोड़ रकम खर्च की जाती है. आज हम आपको आईपीएल इतिहास के उन 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत ने ऑक्शन में सबको चौंका दिया. खास बात यह है कि इनमें सिर्फ एक ही भारतीय नाम शामिल है. 
 

2.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
2

इस सूची में सबसे ऊपर नाम है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का.  कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 के ऑक्शन में उन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. करीब नौ साल बाद आईपीएल में लौटे स्टार्क पर कई टीमों की नजर थी, लेकिन केकेआर ने अपने पर्स का बड़ा हिस्सा खर्च कर बाज़ी मार ली. 
 

3.पैट कमिंस

पैट कमिंस
3

स्टार्क से ठीक पहले पैट कमिंस ने इतिहास रचा था. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 20.50 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल ऑक्शन में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला खिलाड़ी बनाया. उनकी कप्तानी क्षमता और ऑलराउंड योगदान ने कीमत को नई ऊंचाई दी. 
 

4.क्रिस मॉरिस

क्रिस मॉरिस
4

2021 में राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपये में खरीदकर तब सबको चौंका दिया था. तेज रफ्तार गेंदबाजी और निचले क्रम में बड़े शॉट लगाने की काबिलियत ने उन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया था.
 

5.मथीशा पथिराना

मथीशा पथिराना
5

हालिया ऑक्शन में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने भी बड़ी सुर्खियां बटोरीं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा श्रीलंकाई खिलाड़ी बना दिया. खास बात यह रही कि पूर्व टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर बोली नहीं लगाई. 
 

6.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
6

इस लिस्ट में इकलौता भारतीय नाम है अर्शदीप सिंह का. पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 18 करोड़ रुपये में अपने साथ बरकरार रखा. सनराइजर्स हैदराबाद की आक्रामक बोली के बावजूद पंजाब ने अपने स्टार तेज गेंदबाज को नहीं छोड़ा. 

