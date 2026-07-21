साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

2 . जोफ्रा आर्चर

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इंग्लैंड के स्पीड के किंग जोफ्रा आर्चर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट की 21 पारियों में 36 विकेट चटकाए हैं.

