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साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

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क्रिकेट

साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

साल 2026 के लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं. इस दौरान कई गेंदबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में घातक गेंदबाजी की हुई है. आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jul 21, 2026, 09:37 PM IST

1.नाहिद राणा

नाहिद राणा
1

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 18 पारियों में 44 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.जोफ्रा आर्चर

जोफ्रा आर्चर
2

इंग्लैंड के स्पीड के किंग जोफ्रा आर्चर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट की 21 पारियों में 36 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
3

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में इकलौते गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 22 पारियों में 33 विकेट झटके हैं. 
 

4.नाथन स्मिथ

नाथन स्मिथ
4

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 16 पारियों में 32 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आदिल रशीद

आदिल रशीद
5

इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर आदिल रशीद इस लिस्ट में पहले स्पिनर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की 22 पारियों में अब तक 32 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.संदीप लामिछाने

संदीप लामिछाने
6

नेपाल के स्टार स्पिनर संदीप लामिछाने ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 19 पारियों में 32 विकेट ही अपने नाम किए हैं. 
 

7.शमर जोसेफ

शमर जोसेफ
7

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 19 पारियों में 29 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

8.ब्लेसिंग मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी
8

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 13 पारियों में 27 विकेट लिया है. 
 

9.तस्कीन अहमद

तस्कीन अहमद
9

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 19 पारियों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

10.शाहीन शाह अफरीदी

शाहीन शाह अफरीदी
10

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट की 15 पारियों में 26 विकेट ही लिए हैं. 
 

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