T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 02, 2026, 04:39 PM IST
1.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्कान क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल मैच खेला है. टीम ने 2007, 2009, 2010, 2012, 2021 और 2022 में सेमीफाइनल खेला था.
2.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया ने इस मामले में पाकिस्तान की बराबरी कर ली है. भारतीय टीम ने अब तक 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और 2026 में सेमीफाइनल खेला है.
3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप में 6 बार सेमीफाइनल खेला है. टीम ने 2010, 2016, 2021, 2022, 2024 और 2026 में ये कारनामा किया है.
4.न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम
न्यूजीलैंड की टीम ने साल 2007 से लेकर 2026 तक कुल 5 बार सेमीफाइनल खेला है और टीम का नाम चौथे स्थान पर हैं.
5.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. टीम ने अब तक केवल 4 बार सेमीफाइनल मुकाबला खेला है.