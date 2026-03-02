FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी 3 लड़ाकू विमान मार गिराए-ईरान, नेतन्याहू को टारगेट कर हमला- ईरान, इजरायली एयरफोर्स कमांडर पर हमला-ईरान, ईरान ने कई मिसाइलों से एयर बेस पर हमला किया, नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है- ईरान

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें मिल गई हैं. भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन टॉप-5 टीमों ने सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेले हैं?

मोहम्मद साबिर | Mar 02, 2026, 04:39 PM IST

1.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
1

पाकिस्कान क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल मैच खेला है. टीम ने 2007, 2009, 2010, 2012, 2021 और 2022 में सेमीफाइनल खेला था. 
 

2.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
2

टीम इंडिया ने इस मामले में पाकिस्तान की बराबरी कर ली है. भारतीय टीम ने अब तक 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और 2026 में सेमीफाइनल खेला है. 
 

3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
3

इंग्लैंड की टीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप में 6 बार सेमीफाइनल खेला है. टीम ने 2010, 2016, 2021, 2022, 2024 और 2026 में ये कारनामा किया है. 
 

4.न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम
4

न्यूजीलैंड की टीम ने साल 2007 से लेकर 2026 तक कुल 5 बार सेमीफाइनल खेला है और टीम का नाम चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
5

ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. टीम ने अब तक केवल 4 बार सेमीफाइनल मुकाबला खेला है. 
 

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
