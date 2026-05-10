IPL 2026: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीमें, लिस्ट में 5-5 ट्रॉफी वालों का नाम गायब

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 10, 2026, 09:04 PM IST
1.most wickets in ipl 2026 powerplay
डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2026 के पावरप्ले में अब तक 22 विकेट चटकाए हैं.
2.गुजरात टाइटंस
गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान अब तक 21 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान अब तक 21 विकेट झटके हैं.
4.लखनऊ सुपर जायंट्स
लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान 20 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान 19 विकेट झटके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.