IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 30, 2026, 05:44 PM IST
1.मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 25 मैचों में जीत हासिल की है.
2.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 35 आईपीएल मैच में 21 बार जीत दर्ज की है.
3.कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 35 मैचों में 21 मैच जीते हैं.
4.मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 39 मैचों में 21 बार हराया है और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में 37 मैचों में 21 बार जीत हासिल की है.