IPL में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा जीतने वाली टीमें, लिस्ट में CSK vs RCB भी शामिल

1 . मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

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आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 25 मैचों में जीत हासिल की है.

