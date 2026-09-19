T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

1 . भारतीय क्रिकेट टीम

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भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाया हुआ है. टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 10 बार 100 या उससे ज्यादा रनों से जीत हासिल की है.

