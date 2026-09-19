T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2026, 08:49 PM IST
1.भारतीय क्रिकेट टीम
भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाया हुआ है. टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 10 बार 100 या उससे ज्यादा रनों से जीत हासिल की है.
2.जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम
जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 8 बार 100 या उससे ज्यादा रनों से जीत हासिल की है.
3.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 6 बार 100 या उससे ज्यादा रनों से मुकाबला अपने नाम किया है और लिस्ट में तीसरे पायदान पर है.
4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम लिस्ट में आखिरी पायदान पर है. टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 6 बार ही 100 या उससे ज्यादा रनों से जीत दर्ज की है.