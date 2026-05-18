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सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम

आईपीएल 2026 प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है. अब तीन स्पॉट खाली है, जिसके लिए 7 टीमों के बीच लड़ाई होनी है. ऐसे में आपको बताएंगे कि आईपीएल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा बार किन टीमों ने क्वालिफाई किया है.

मोहम्मद साबिर | May 18, 2026, 06:42 PM IST

1.चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स
1

5 बार की चैंपियंस टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है. सीएसके ने कुल 12 बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है. 
 

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2.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2

एक बार की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. आरसीबी ने आईपीएल में 11 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है. 
 

3.मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस
3

5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का नाम तीसरे स्थान पर है. एमआई ने 11 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है. 
 

4.कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स
4

3 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है. 
 

TRENDING NOW

5.सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद
5

एक बार की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है. 
 

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