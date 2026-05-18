सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम

1 . चेन्नई सुपर किंग्स

1

5 बार की चैंपियंस टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है. सीएसके ने कुल 12 बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है.

