T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 16, 2026, 09:56 PM IST
1.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर इतिहास रचा है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 से अब तक लगातार 11 जीत हासिल की है.
2.साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. टीम ने 2024 वर्ल्ड कप में लगातार 8 जीत हासिल की थी और फाइनल खेला था.
3.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 से लेकर 2024 के बीच लगातार 8 जीत हासिल की थी.
4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 से लेकर 2012 के बीच तक लगातार 7 मैच अपने नाम किए थे.
5.टीम इंडिया
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कर 2012 से लेकर 2014 के बीच तक लगातार 7 मैच अपने नाम किए थे. हालांकि लिस्ट में भारतीय टीम का नाम ही दो बार है.