T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

5 . भारत बनाम आयरलैंड

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भारत के खिलाफ आयरलैंड भी लगातार 8 मैच हारी है. चीम ने 2009 से लेकर 2024 तक लगातार मुकाबले गंवाए हैं और साल 2026 में पहली बार टीम ने जीत हासिल की थी और अपना ये शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ा था.

