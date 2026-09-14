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T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

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T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 13 सितंबर को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया. इसके साथ ही अफगानिस्तान भारत के खिलाफ लगातार 9 टी20 हार गई है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ कौन सी टीमें लगातार सबसे ज्यादा हारी हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2026, 10:33 PM IST

1.भारत बनाम बांग्लादेश

भारत बनाम बांग्लादेश
1

बांग्लादेश के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड है और टीम पहले पायदान पर है. भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने 2019 से 2025 तक लगातार 9 मुकाबले हारे हैं.
 

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2.भारत बनाम अफगानिस्तान

भारत बनाम अफगानिस्तान
2

अफगानिस्तान ने साल 2010 से लेकर अब तक भारत से एक भी मैच नहीं जीता है. टीम ने लगातार 9 मुकाबलों में हार का सामना किया है.
 

3.भारत बनाम जिम्बाब्वे

भारत बनाम जिम्बाब्वे
3

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे ने भी लगातार मैच हारी है. टीम भारत के खिलाप 2024 से लेकर अब तक लगातार 8 मैचों में हारी है. 
 

4.भारत बनाम बांग्लादेश

भारत बनाम बांग्लादेश
4

बांग्लादेश की टीम के नाम दो बार ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. टीम ने 2009 से लेकर 2018 तक लगातार 8 मैच गंवाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.भारत बनाम आयरलैंड

भारत बनाम आयरलैंड
5

भारत के खिलाफ आयरलैंड भी लगातार 8 मैच हारी है. चीम ने 2009 से लेकर 2024 तक लगातार मुकाबले गंवाए हैं और साल 2026 में पहली बार टीम ने जीत हासिल की थी और अपना ये शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ा था. 
 

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