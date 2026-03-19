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क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा कप्तान बदलने वाली टीमें, इस टीम ने 17 बार किया बदलाव

आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नए कप्तान का ऐलान किया है और इस बार ईशान किशन कप्तानी करेंगे. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में किन टीमों ने सबसे ज्यादा बार कप्तान बदले हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 19, 2026, 04:52 PM IST

1.पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स
1

आईपीएल के 18 सालों में सबसे ज्यादा कप्तान पंजाब किंग्स ने बदले हैं. टीम ने कुल 17 बार कप्तान बदते हैं. पंजाब की कप्तानी श्रेयस अय्यर के अलावा युवराज सिंह, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड हसी, जॉर्ज बेली, वीरेंद्र सहवाग, डेविड मिलर, मुरली विजय, ग्लेन मैक्सवेल, आर अश्विन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, सैम करन और जितेश शर्मा भी कप्तानी कर चुके हैं. 
 

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2.दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स
2

दिल्ली कैपटिल्स ने आईपीएल के इतिहास में कुल 14 कप्तान बदले हैं. इस समय टीम की कमान अक्षर पटेल के हाथों में हैं. 
 

3.सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद
3

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे, जिसकी वजह से ईशान किशन कप्तानी करेंगे. टीम ने आईपीएल के इतिहास में 11 कप्तान बदले हैं. 
 

4.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के इतिहास में कुल 9 कप्तान बदले हैं. इस समय आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं. 
 

TRENDING NOW

5.मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस
5

मुंबई इंडियंस ने भी आईपीएल के इतिहास में 9 कप्तान बदले हैं. इस समय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के पास हैं.
 

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