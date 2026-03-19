IPL में सबसे ज्यादा कप्तान बदलने वाली टीमें, इस टीम ने 17 बार किया बदलाव

1 . पंजाब किंग्स

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आईपीएल के 18 सालों में सबसे ज्यादा कप्तान पंजाब किंग्स ने बदले हैं. टीम ने कुल 17 बार कप्तान बदते हैं. पंजाब की कप्तानी श्रेयस अय्यर के अलावा युवराज सिंह, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड हसी, जॉर्ज बेली, वीरेंद्र सहवाग, डेविड मिलर, मुरली विजय, ग्लेन मैक्सवेल, आर अश्विन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, सैम करन और जितेश शर्मा भी कप्तानी कर चुके हैं.

