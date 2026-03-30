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IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम

आईपीएल 2026 में बीती रात मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ 221 रनों का टारगेट चेज कर दिया है. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का टारगेट कितनी बार हुआ है. लिस्ट में सीएसके कोसों दूर है.

मोहम्मद साबिर | Mar 30, 2026, 05:24 PM IST

1.पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स
1

पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज किया है. टीम ने अब तक कुल 8 बार ये कारनामा किया है. 
 

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2.मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस
2

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 6 बार 200 प्लस टारगेट चेज किया था. 
 

3.राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स
3

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में अब तक 4 बार 200 प्लस टारगेट पूरा किया है. 
 

4.सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद
4

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 4 बार ही 200 प्लस का लक्ष्य हासिल किया है. 
 

TRENDING NOW

5.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
5

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 2 बार ही 200 प्लस टारगेट को पूरा किया है. 
 

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