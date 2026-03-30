IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम

1 . पंजाब किंग्स

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पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज किया है. टीम ने अब तक कुल 8 बार ये कारनामा किया है.

