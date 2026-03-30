IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 30, 2026, 05:24 PM IST
1.पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज किया है. टीम ने अब तक कुल 8 बार ये कारनामा किया है.
2.मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 6 बार 200 प्लस टारगेट चेज किया था.
3.राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में अब तक 4 बार 200 प्लस टारगेट पूरा किया है.
4.सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 4 बार ही 200 प्लस का लक्ष्य हासिल किया है.
5.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के इतिहास में अब तक 2 बार ही 200 प्लस टारगेट को पूरा किया है.