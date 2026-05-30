IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

1 . मुंबई इंडियंस बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स

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आईपीएल 2017 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के बीच खेला गया था. इस मैच में एमआई ने 129 रनों के टारगेट को डिफेंड किया था. आईपीएल फाइनल के इतिहास का ये डिफेंड करने वाला सबसे छोटा टोटल है.

