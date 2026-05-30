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IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और जीटी के बीच रविवार 31 मई को अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल फाइनल के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर किन टीमों ने डिफेंड किया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | May 30, 2026, 06:37 PM IST

1.मुंबई इंडियंस बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स

मुंबई इंडियंस बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स
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आईपीएल 2017 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के बीच खेला गया था. इस मैच में एमआई ने 129 रनों के टारगेट को डिफेंड किया था. आईपीएल फाइनल के इतिहास का ये डिफेंड करने वाला सबसे छोटा टोटल है. 
 

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2.डेक्कन चार्जर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

डेक्कन चार्जर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
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आईपीएल 2009 का फाइनल मुकाबला डेक्कन चार्जर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था. इस मैच में डेक्कन ने 143 रन बनाए थे और छोटे स्कोर को डिफेंड कर लिया था. 
 

3.मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
3

आईपीएल 2013 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था. इस मैच में एमआई ने 148 रन डिफेंड किए थे. 
 

4.मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
4

आईपीएल 2019 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था. फाइनल में एमआई ने 149 रनों के टारगेट को डिफेंड कर लिया था. 
 

TRENDING NOW

5.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
5

आईपीएल 2010 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था. इस मैच में सीएसके ने 168 रनों के टारगेट को डिफेंड किया था. 
 

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